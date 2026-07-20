Cor 19:08

Cala dei Sardi: confronto nazionale sul futuro dei marina

La quinta tappa nazionale dei Blue Marina Awards 2026 approda venerdì 24 luglio al Marina Cala dei Sardi con il convegno “Marina Net-Zero: energia pulita, marina sostenibili e tutela del mare”

OLBIA - Un confronto di rilievo nazionale che riunirà alcuni dei principali protagonisti della portualità turistica, della ricerca scientifica, dell’industria nautica, delle istituzioni e delle organizzazioni impegnate nella salvaguardia dell’ambiente marino. L’obiettivo è affrontare con un taglio concreto e operativo i temi che stanno ridisegnando il comparto: dalla tutela della biodiversità ai nuovi carburanti per lo yachting, dalle infrastrutture portuali sostenibili alla costruzione di reti e standard condivisi, fino al ruolo dello sport nella diffusione di una nuova cultura ambientale. I lavori saranno moderati da Giacomo Bedeschi, direttore de La Nuova Sardegna, e si apriranno con gli interventi di benvenuto di Gianfranco Bacchi e Simone Morelli, in rappresentanza del Marina Cala dei Sardi, e di Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards®.





Seguiranno i saluti istituzionali di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, Giuseppe Meloni, vicepresidente della Regione Sardegna, e Gianluca D’Agostino, direttore marittimo di Olbia. Ad aprire il confronto sarà il panel "Pianeta Acqua", dedicato al rapporto tra aree marine protette, biodiversità e nautica e alle regole, opportunità e responsabilità connesse alla fruizione sostenibile del mare. Interverranno Albano Salis, referente regionale di Marevivo per la Sardegna, Donatella Bianchi, giornalista RAI e volto storico di Linea Blu, Yuri Donno, direttore del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, e Leonardo Lutzoni, direttore dell’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo.





Spazio quindi al tema dell’energia pulita, con un approfondimento dedicato al biometanolo e agli e-fuels e al passaggio dalla ricerca scientifica alla loro applicazione concreta nello yachting. Ne discuteranno Aldo Carta, direttore del CIPNES, Flavio Manenti, professore di Chemical Plants al Politecnico di Milano, e Simone Bruckner, direttore del Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Sanlorenzo Yacht. La terza sessione, intitolata "Marina ecosostenibili e rete dei porti", sarà dedicata alle infrastrutture, agli standard e alla capacità di rendere scalabili le soluzioni per la sostenibilità della portualità turistica. Si confronteranno Antonello Gadau, vicepresidente di ASSONAT-Confcommercio, Roberto Perocchio, presidente di ASSOMARINAS, e Matteo Molinas, presidente della Rete Porti Sardegna, insieme a Riccardo Testoni, CEO di Testoni Srl, Lorenzo Speranza di Seares e Roberto Zago di Ingemar, realtà impegnate nello sviluppo di tecnologie e infrastrutture innovative per i marina.





Il quarto panel, "Sport a zero impatto", sarà affidato a Corrado Fara, presidente della III Zona della Federazione Italiana Vela, e Gianfranco Bacchi, Direttore di Marina Cala dei Sardi non chè 122° Comandante dell’Amerigo Vespucci, che approfondiranno il contributo della vela e delle comunità sportive alla diffusione di comportamenti responsabili e di una nuova cultura ambientale. Le conclusioni saranno affidate a Walter Vassallo e Simone Morelli per ricondurre i contributi emersi nel corso dell’incontro a una prospettiva operativa: trasformare sostenibilità, innovazione e tutela del mare in standard, investimenti, servizi ed evidenze concretamente misurabili per la portualità turistica. «Per noi è motivo di orgoglio ospitare un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce alcuni dei principali protagonisti della nautica italiana – sottolinea Simone Morelli, patron di Marina Cala dei Sardi – La sostenibilità rappresenta oggi una sfida concreta per tutto il comparto e crediamo che il confronto tra imprese, ricerca, istituzioni e mondo dell’associazionismo sia fondamentale per costruire il marina del futuro».





I Blue Marina Awards®, di cui l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, ASSONAT-Confcommercio è partner istituzionale, il RINA è l’ente terzo indipendente di valutazione e con la FIV - Federazione Italiana Vela tra i partner del percorso 2026, non rappresentano un semplice riconoscimento, ma un sistema tecnico-operativo nazionale di valutazione, misurazione e miglioramento dei porti e degli approdi turistici. Il modello si basa su 44 KPI, evidenze documentali e verifiche indipendenti negli ambiti della sostenibilità ambientale, dell’energia e del clima, dell’innovazione, dell’accoglienza turistica, dell’accessibilità e della sicurezza. Walter Vassallo: «I Blue Marina Awards sono un percorso che accompagna i marina dalla qualità dichiarata alla qualità verificata, fornendo strumenti concreti per orientare investimenti, servizi e processi di sviluppo».



