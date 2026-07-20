Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 10:00
Raffica di multe a Porticciolo
Sanzionato anche un disabile
I Barracelli di Alghero passano al setaccio le zone costiere: domenica decine di sanzioni a Torre del Porticciolo, in un’area sterrata senza vegetazione. Sul web si leva l’indignazione per la multa perfino ad un’auto adibita al trasporto di un disabile
Raffica di multe a Porticciolo. Sanzionato anche un disabile

ALGHERO - Pugno di ferro dei Barracelli di Alghero che in linea con le disposizioni vigenti passano al setaccio tutte le zone costiere per garantire la sicurezza. Nonostante non siano presenti in molte zone del territorio sufficienti stalli per automobili e mezzi gommati - senza ancora alcun atto programmatori adottato e approvato e nella deregulation quasi assoluta - fioccano le sanzioni.

Domenica è stato il turno di Torre del Porticciolo, con decine di multe comminante dagli agenti di polizia rurale. Sanzionata anche una macchina adibita al trasporto disabile: la successiva denuncia pubblicata sulla pagina ufficiale delle "Borgate di Alghero" ha scatenato una vera e propria indignazione. Tra tanti, anche l’intervento del titolare dell’omonimo camping di Porticciolo che si è offerto di pagare la multa inflitta al signore: «Mi vergogno per quanto accaduto» il suo commento.

A spezzare una lancia in favore degli agenti, il consigliere comunale Alberto Bamonti: «I cartelli sono ben visibili e parlano chiaro: l’accesso è vietato al traffico e, inoltre, si tratta di un’area interessata da una fascia antincendio, dove le limitazioni hanno una precisa finalità di sicurezza, il divieto di accesso all’area era chiaramente indicato. Non credo in nessuna città italiana si possono infrangere così le regole. Non credo che nella sua città possa non rispettare le regole».
10:48
«Rifiuti, le Borgate non meritano questo»
Durissima denuncia della presidente Tiziana Lai sulla gestione della nettezza urbana nelle borgate di Alghero: «I cittadini attendono risposte concrete, non giustificazioni. E le attendono subito»
15/7L’ IA entra nel Comune di Alghero
13/7Sanità e Centro diurno, confronto con l’Asl
13/7Bosa: tornano le moto della Polizia locale
4/7La musica del Canepa tra Sassari e Alghero
6/7Alghero, inaccettabile biglietto da visita
8/7Festival Mediterraneo: 3 concerti ad Alghero
26/6JazzAlguer presenta i Blue Note Brass Sextet Plus Drums
17/6Alguer Wine Week firma un nuovo successo
17/6Porto Torres: sequestrati 60 kg di prodotti vegetali
17/6A Olmedo inaugura il primo murale
« indietro archivio »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)