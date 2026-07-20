Cor 10:00 Raffica di multe a Porticciolo

Sanzionato anche un disabile I Barracelli di Alghero passano al setaccio le zone costiere: domenica decine di sanzioni a Torre del Porticciolo, in un’area sterrata senza vegetazione. Sul web si leva l’indignazione per la multa perfino ad un’auto adibita al trasporto di un disabile



ALGHERO - Pugno di ferro dei Barracelli di Alghero che in linea con le disposizioni vigenti passano al setaccio tutte le zone costiere per garantire la sicurezza. Nonostante non siano presenti in molte zone del territorio sufficienti stalli per automobili e mezzi gommati - senza ancora alcun atto programmatori adottato e approvato e nella deregulation quasi assoluta - fioccano le sanzioni.



Domenica è stato il turno di Torre del Porticciolo, con decine di multe comminante dagli agenti di polizia rurale. Sanzionata anche una macchina adibita al trasporto disabile: la successiva denuncia pubblicata sulla pagina ufficiale delle "Borgate di Alghero" ha scatenato una vera e propria indignazione. Tra tanti, anche l’intervento del titolare dell’omonimo camping di Porticciolo che si è offerto di pagare la multa inflitta al signore: «Mi vergogno per quanto accaduto» il suo commento.



A spezzare una lancia in favore degli agenti, il consigliere comunale Alberto Bamonti: «I cartelli sono ben visibili e parlano chiaro: l’accesso è vietato al traffico e, inoltre, si tratta di un’area interessata da una fascia antincendio, dove le limitazioni hanno una precisa finalità di sicurezza, il divieto di accesso all’area era chiaramente indicato. Non credo in nessuna città italiana si possono infrangere così le regole. Non credo che nella sua città possa non rispettare le regole».