Minacce ai Barracelli, pronte azioni legali

«Abbiamo dato mandato all’avvocato Vacca e procederemo sia nei confronti del gestore della pagina ufficiale Borgate di Alghero, sia nei confronti di chi ha scritto insulti e minacce di morte».

La conferma arriva direttamente dal comandante della compagnia Barracelli di Alghero, Riccardo Paddeu, al centro di pesanti attacchi all’indomani della pubblicazione della denuncia di un automobilista dotato di pass disabili sanzionato (video nel frattempo

. Noi facciamo rispettare le regole e non possiamo assolutamente tollerare che, in un’area dove vige un divieto, il nostro personale commetta un’omissione d’atti d’ufficio facendo finta di niente. Siamo pubblici ufficiali e abbiamo agito in modo corretto».





Il blocco totale alle auto è stato istituito per proteggere la macchia mediterranea e la fauna selvatica dal rischio di innesco di incendi, per arginare l’abbandono di rifiuti e per preservare le pinete già fortemente danneggiate. Le regole stabiliscono che chiunque lasci la macchina lungo i margini boscati o nelle fasce tagliafuoco venga sanzionato, senza eccezioni, tranne che per i mezzi di soccorso, le forze di polizia e i soggetti esplicitamente autorizzati dall’ente per motivi scientifici o fondiari.





ritirato). «Quella sanzionata - ribadisce con fermezza l’agente di polizia rurale di Alghero - è una fascia antincendio, una zona di rispetto protetta da un’ordinanza ambientale del Parco e regolarmente segnalata»