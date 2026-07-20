Cor 19:05 Johnny Marr protagonista a Tharros Il suono che ha segnato la storia della musica alternativa britannica arriva nel cuore del Sinis. Domani, martedì 21 luglio, alle ore 21, Johnny Marr sarà protagonista al Teatro di Tharros, a Cabras, per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna “I Giganti dell’Arte”



ORISTANO - Il suono che ha segnato la storia della musica alternativa britannica arriva nel cuore del Sinis. Domani, martedì 21 luglio, alle ore 21, Johnny Marr sarà protagonista al Teatro di Tharros, a Cabras, per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna "I Giganti dell’Arte", promossa dalla Fondazione Mont’e Prama nell’ambito dell’Estate di Mont’e Prama 2026. Chitarrista, autore e compositore, Marr è una delle personalità più influenti emerse dalla scena musicale britannica degli anni Ottanta. Cofondatore dei The Smiths, insieme a Morrissey contribuì a definire l’identità sonora della band attraverso uno stile chitarristico immediatamente riconoscibile: melodico, brillante e stratificato, lontano dai modelli dominanti del rock dell’epoca. Una ricerca musicale che ha lasciato un’impronta profonda sull’indie rock e sulle generazioni di musicisti successive.



Dopo l’esperienza con i The Smiths, Marr ha proseguito un percorso artistico caratterizzato dalla capacità di attraversare gruppi, generi e linguaggi differenti. È stato componente degli Electronic, progetto fondato con Bernard Sumner dei New Order, e ha lavorato con formazioni come The The, Modest Mouse e The Cribs, affiancando nel tempo l’attività di collaboratore a una sempre più intensa produzione solista. Il concerto di Tharros offrirà al pubblico l’occasione di incontrare dal vivo un artista che ha saputo trasformare la chitarra in una vera e propria voce narrativa. Il repertorio di Marr mette oggi in dialogo i brani della sua produzione solista con le pagine che hanno reso immortale la musica dei The Smiths, restituendo tutta l’energia e la forza espressiva di una carriera lunga oltre quarant’anni.



Tra le collaborazioni più prestigiose figura quella con Hans Zimmer per No Time to Die, il venticinquesimo film della saga di James Bond. Marr ha suonato la chitarra nella colonna sonora e nella canzone principale interpretata da Billie Eilish, con gli arrangiamenti orchestrali di Zimmer e Matt Dunkley. Il brano ha ottenuto nel 2022 l’Oscar per la migliore canzone originale, assegnato agli autori Billie Eilish e Finneas O’Connell. L’arrivo in Sardegna coincide inoltre con una nuova fase creativa. Johnny Marr ha annunciato per il 2 ottobre 2026 la pubblicazione di The Age of Everything, il nuovo album anticipato dal singolo Spin, che si aggiungerà a una discografia solista comprendente lavori come The Messenger, Playland, Call the Comet e Fever Dreams Pts. 1–4.



Ad accogliere il musicista sarà il Teatro di Tharros, palcoscenico a cielo aperto nel quale la musica contemporanea incontra il paesaggio, il mare e le testimonianze millenarie dell’antica città. Un dialogo tra archeologia e spettacolo dal vivo che rappresenta uno degli elementi distintivi della rassegna "I Giganti dell’Arte" e dell’intero programma dell’Estate di Mont’e Prama. La rassegna ha il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Programma Coesione Italia 2021–2027 e del Comune di Cabras, in collaborazione con Dromos Festival e con il supporto dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, del GAL Sinis e della Società Cooperativa Penisola del Sinis.