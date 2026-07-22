S.A. 17:05 I turni di agosto della Guardia medica turistica Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Orari e turni



ALGHERO - Il Distretto socio sanitario di Alghero, comunica alla popolazione i turni del Servizio di Guardia Medica dedicato ai turisti nella città di Alghero. Nel mese di agosto l’ambulatorio con sede all’ospedale Civile di Alghero, adiacente al Pronto Soccorso (in via Don Minzoni, angolo via Fleming), garantirà il seguente orario:Sabato 01 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00, da lunedì 03 agosto a sabato 29 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00; lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00



Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.



Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche

ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei

Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento. Per informazioni e per richieste di consulenza telefonica, il servizio è raggiungibile contattando il numero unico 116117.



Alghero

Sede: ospedale Civile di Alghero, pressi Pronto Soccorso, via Don

Minzoni, angolo via Fleming

Orario di apertura per il mese di Luglio:

Mercoledì 22.07, Giovedì 23.07, dalle ore 10.00 alle 17.00

Venerdì 24.07 e Sabato 25.07, dalle ore 10.00 alle 18.00

Lunedì 27.07, Martedì 28.07 e Sabato 01.08, dalle ore 10.00 alle 17.00

Sabato 01 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00

da lunedì 03 agosto a sabato 29 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00

lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00



Castelsardo

Sede: Via Porto Turistico 78 – Castelsardo, accanto al 118



Orario di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00



Platamona

Sede: Presso Via della Torre n. 5 – Località Platamona, Sassari



Orario: Da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 18:00



Stintino

Sede: Presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti



Orario di apertura: Lunedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 18.00