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S.A. 17:05
I turni di agosto della Guardia medica turistica
Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Orari e turni
ALGHERO - Il Distretto socio sanitario di Alghero, comunica alla popolazione i turni del Servizio di Guardia Medica dedicato ai turisti nella città di Alghero. Nel mese di agosto l’ambulatorio con sede all’ospedale Civile di Alghero, adiacente al Pronto Soccorso (in via Don Minzoni, angolo via Fleming), garantirà il seguente orario:Sabato 01 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00, da lunedì 03 agosto a sabato 29 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00; lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00
Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.
Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche
ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei
Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciato un promemoria per il pagamento. Per informazioni e per richieste di consulenza telefonica, il servizio è raggiungibile contattando il numero unico 116117.
Alghero
Sede: ospedale Civile di Alghero, pressi Pronto Soccorso, via Don
Minzoni, angolo via Fleming
Orario di apertura per il mese di Luglio:
Mercoledì 22.07, Giovedì 23.07, dalle ore 10.00 alle 17.00
Venerdì 24.07 e Sabato 25.07, dalle ore 10.00 alle 18.00
Lunedì 27.07, Martedì 28.07 e Sabato 01.08, dalle ore 10.00 alle 17.00
Sabato 01 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00
da lunedì 03 agosto a sabato 29 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00
lunedì 31 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle 17.00
Castelsardo
Sede: Via Porto Turistico 78 – Castelsardo, accanto al 118
Orario di apertura: da lunedì a venerdì, dalle 10:00 alle 18:00
Platamona
Sede: Presso Via della Torre n. 5 – Località Platamona, Sassari
Orario: Da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle 18:00
Stintino
Sede: Presso l’Hotel Roccaruja, in via Angelo Moratti
Orario di apertura: Lunedì e venerdì, dalle ore 10.00 alle 18.00
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