Sanità, realtà agghiacciante basta spot

Quanti dopo pochi mesi o pochi anni presenteranno domanda di mobilità per rientrare nelle proprie Regioni di origine lasciando nuovamente scoperti gli organici? È un fenomeno che conoscono tutte le aziende sanitarie italiane e fare finta che non esista significa raccontare ai cittadini una realtà incompleta. La stessa delibera dimostra che la Regione è consapevole delle difficoltà di reperire personale tanto da prevedere anche il reclutamento di professionisti provenienti da Paesi extra UE. Questo conferma che il problema non è annunciare i posti ma trovare chi sia realmente disponibile a occuparli. I sardi sono stanchi degli annunci. Dopo tre anni di governo hanno il diritto di vedere risultati concreti.





La sanità non si misura con il numero delle conferenze stampa ma con il numero dei medici realmente in servizio con le liste di attesa che diminuiscono con i pronto soccorso che funzionano e con gli ospedali che tornano a garantire servizi adeguati. Il giorno in cui la Regione dimostrerà con dati ufficiali quanti concorsi sono stati conclusi quanti professionisti sono stati realmente assunti quanti lavorano negli ospedali della Sardegna e quanti sono rimasti stabilmente in servizio saremo i primi a riconoscere il risultato. Inoltre alla Sardegna come l esempio di Sassari servono nuove strutture a Sassari serve urgentemente un nuovo ospedale , perché la giunta Todde ha bloccato l appalto dei nuovi ospedali avviati dalla giunta Solinas? Fino ad allora parlare di una svolta storica significa confondere le promesse con i fatti. E i cittadini sardi dopo tre anni di attesa meritano rispetto non illusioni.