S.A. 19:21 Sabato raccolta sangue a Sant’Agostino Dalle ore 8 alle ore 12, presso via Grazia Deledda largo Matteo Guillot nel quartiere di Sant’Agostino, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue



ALGHERO - L’AVIS Comunale di Alghero organizza una raccolta di sangue sabato 25 luglio 2026. Dalle ore 8 alle ore 12, presso via Grazia Deledda largo Matteo Guillot nel quartiere di Sant’Agostino, sarà presente l’Autoemoteca con l’equipe medica dell’AVIS Provinciale a disposizione di tutti coloro che vorranno donare il sangue. Visto il momento particolare di emergenza sanitaria in atto e una sensibile riduzione delle donazioni, si invitano tutti i donatori a donare il sangue sia presso il mezzo mobile di raccolta o presso il centro trasfusionale della nostra città.