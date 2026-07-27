Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 10:05
Coriandoli della laurea sui Bastioni
La segnalazione del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune di Alghero dopo il ritrovamento di coriandoli celebrativi tra le aiuole della Muralla de l’Hospital. «Sono rifiuti abbandonati, chi ha festeggiato dovrebbe raccoglierli»
Coriandoli della laurea sui Bastioni

ALGHERO – Coriandoli tra il prato e le aiuole dei Bastioni Marco Polo, alla Muralla de l’Hospital, dopo i festeggiamenti per una laurea. A segnalare l’episodio è il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, che attraverso alcune fotografie richiama l’attenzione sul rispetto degli spazi pubblici e lancia un appello al senso civico.

Nelle immagini diffuse dal Comitato si notano numerosi coriandoli sparsi nell’area verde. Si tratterebbe di coriandoli in carta e non in plastica, ma questo, secondo i promotori della segnalazione, non cambia la sostanza del problema. «È pur sempre abbandono di rifiuti e come tale sanzionabile», sottolineano.
Osservando più da vicino i coriandoli, sono chiaramente leggibili le scritte "Laurea" e "Congratulazioni", elementi che riconducono ai festeggiamenti avvenuti nei giorni scorsi. «Senza voler fare del facile moralismo ambientale – evidenzia il Comitato – è semplice capire che un simile gesto rappresenta un utilizzo improprio di un bene comune».

Da qui anche una riflessione: «Chi deve raccoglierli?». Per il Comitato la risposta è affidata al buon senso di chi ha utilizzato quello spazio pubblico per celebrare il traguardo. «Sarebbe un bel gesto raccoglierli. Per farlo non serve la laurea, basta il buon senso», concludono da Suolo Pubblico Bene Comune.
9:36
Cabina in fiamme, via Machin si ribella
«Dopo il terzo episodio pronti ad azioni legali, non solo caldo e sovraccarico: la cabina elettrica non è a norma». Residenti e titolari di attività stufi e preoccupati ad Alghero
23/7Riesplode la cabina elettrica di via Machin
21/7Aquafantasy, tenta di lanciarsi dal tetto
21/7Parco Manno, tragedia sfiorata
17/7Si fingono poliziotti e carabinieri: truffe a Sassari
16/7Ubriaco litiga con la fidanzata: denunciato
12/7Spaccio a Sassari, nei guai 33enne
10/7Truffa al telefono ad anziana algherese: fermati a Sassari
2/7Operatore ecologico si droga durante il servizio
1/7Alghero in tilt: luce internet a singhiozzo
26/6Studente salvato dal suicidio sul Ponte Rosello
« indietro archivio cronaca nera »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)