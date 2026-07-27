Cor 10:05 Coriandoli della laurea sui Bastioni La segnalazione del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune di Alghero dopo il ritrovamento di coriandoli celebrativi tra le aiuole della Muralla de l’Hospital. «Sono rifiuti abbandonati, chi ha festeggiato dovrebbe raccoglierli»



ALGHERO – Coriandoli tra il prato e le aiuole dei Bastioni Marco Polo, alla Muralla de l’Hospital, dopo i festeggiamenti per una laurea. A segnalare l’episodio è il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, che attraverso alcune fotografie richiama l’attenzione sul rispetto degli spazi pubblici e lancia un appello al senso civico.

Nelle immagini diffuse dal Comitato si notano numerosi coriandoli sparsi nell’area verde. Si tratterebbe di coriandoli in carta e non in plastica, ma questo, secondo i promotori della segnalazione, non cambia la sostanza del problema. «È pur sempre abbandono di rifiuti e come tale sanzionabile», sottolineano. Osservando più da vicino i coriandoli, sono chiaramente leggibili le scritte "Laurea" e "Congratulazioni", elementi che riconducono ai festeggiamenti avvenuti nei giorni scorsi. «Senza voler fare del facile moralismo ambientale – evidenzia il Comitato – è semplice capire che un simile gesto rappresenta un utilizzo improprio di un bene comune».

Da qui anche una riflessione: «Chi deve raccoglierli?». Per il Comitato la risposta è affidata al buon senso di chi ha utilizzato quello spazio pubblico per celebrare il traguardo. «Sarebbe un bel gesto raccoglierli. Per farlo non serve la laurea, basta il buon senso», concludono da Suolo Pubblico Bene Comune.