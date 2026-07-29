S.A. 18:13 Campo Boe in Area Marina Protetta

Via libera da Ministero e Tar Via libera alle modifiche concordate con operatori e diportisti. Prosegue il percorso di riposizionamento del sistema di ormeggio dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana. Rinviata al merito l’istanza cautelare contro il Disciplinare



ALGHERO - Prosegue il percorso di sviluppo del sistema dei campi boe dell’Area Marina Protetta "Capo Caccia – Isola Piana". Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha infatti rilasciato il nulla osta alle prime modifiche del Disciplinare di gestione, frutto del confronto sviluppato nelle ultime settimane con le associazioni dei diportisti, gli operatori del settore e tutti i portatori di interesse. Le modifiche approvate recepiscono alcune delle osservazioni emerse durante il percorso di ascolto avviato dal Parco e riguardano, in particolare, il reinserimento del poligono destinato al libero ancoraggio all’interno della baia di Porto Conte, nei pressi del Moletto Finanza, e la revisione delle condizioni meteo marine previste per l’utilizzo delle boe, con la correzione di un limite tecnico relativo all’intensità del vento che risultava eccessivamente restrittivo. Un risultato ottenuto grazie anche alla proficua collaborazione con la struttura tecnica del MASE, avviata sin dal mese di maggio dal nuovo direttore, dott. Giulio Plastina.



Parallelamente, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, in relazione al ricorso, con annessa richiesta di sospensiva, presentato da alcune attività commerciali contro il Disciplinare Attuativo – Anno 2026 del DM Ministero Ambiente 2002 - Istitutivo dell’Area Marina Protetta , alla Camera di Consiglio di oggi 29 luglio, la istanza di sospensiva è stata riunita al merito fissato per l’Udienza Pubblica del 20 gennaio 2027 (considerate anche le recenti sopraggiunte modifiche): pertanto, almeno fino a quella data, il Disciplinare Attuativo 2026 continua ad essere pienamente efficace ed a trovare applicazione. Con l’occasione deve ribadirsi come il metodo adottato dall’Ente per la predisposizione ed approvazione del Disciplinare 2026 e delle sue recenti modifiche, sia fondato sul dialogo con le categorie economiche e sulla ricerca di un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e le esigenze di chi opera quotidianamente all’interno dell’Area Marina Protetta. Una collaborazione evidenziata anche in questi giorni da numerose imprese che operano in Area Protetta, che hanno manifestato la loro totale fiducia nell’operato dell’Azienda Speciale.



Il Parco sottolinea inoltre come il nuovo Disciplinare 2026 non abbia comportato alcuna limitazione alle attività economiche autorizzate: Tutti gli operatori commerciali che hanno presentato richiesta sono stati autorizzati a svolgere la propria attività anche per la stagione in corso e, per diverse categorie, risultano ancora disponibili spazi rispetto ai contingenti massimi previsti. Un elemento che dimostra come il sistema sia stato costruito per garantire contemporaneamente la salvaguardia degli ecosistemi marini e la piena operatività delle imprese. Prosegue intanto a pieno regime la gestione del sistema attraverso l’App dedicata alle prenotazioni, che superata la fase di test, sta registrando un’adesione superiore alle aspettative con più di 600 prenotazioni. A supporto degli utenti è stato inoltre attivato un servizio di assistenza e informazione direttamente in mare, operativo quotidianamente nelle ore centrali della giornata, che fornisce indicazioni, supporto nelle prenotazioni e assistenza sull’utilizzo degli ormeggi. Attività affiancata anche da uscite di tecnici interni alla Amp che proprio in questi giorni stanno provvedendo ad opere di piccola manutenzione sulle vecchie boe di Punta del Dentul. Col completamento a maggio scorso del percorso avviato nel 2019 con il finanziamento regionale PAF e successivamente ampliato con il progetto finanziato nel 2023 con fondi PNRR, il Parco è in grado, già in questo primo anno di operatività, di proseguire il percorso di ascolto con operatori autorizzati, associazioni dei diportisti e tutti i portatori di interesse, con l’obiettivo di affinare ulteriormente il sistema.



Cala per cala, insieme agli Enti competenti, saranno valutate tutte le possibili migliorie nella distribuzione delle boe e nell’organizzazione degli spazi destinati sia all’ormeggio sia al libero ancoraggio, sempre nel pieno rispetto delle praterie di Posidonia oceanica. Tra gli ulteriori interventi previsti ed in fase di condivisione con la Capitaneria, l’installazione di cavi carrozzati nelle aree più a ridosso della costa. Si tratta di una soluzione innovativa che consentirà alle imbarcazioni di ormeggiare esclusivamente su fondali sabbiosi privi di Posidonia oceanica, contribuendo così alla salvaguardia degli habitat marini. L’intervento permetterà inoltre di incrementare la sicurezza della balneazione e, previa autorizzazione degli Enti competenti, di avvicinare gli ormeggi alla costa rispetto agli attuali limiti di 200 metri, migliorando la fruibilità delle spiagge senza compromettere gli equilibri ambientali. Il giudizio amministrativo sul Disciplinare dell’Amp proseguirà nel mese di ottobre con l’udienza di merito. In quella sede il Parco illustrerà le ragioni che, nel corso degli ultimi otto anni e attraverso il lavoro dei diversi Consigli Direttivi, hanno portato alla costruzione di un sistema di regole progressivamente evoluto, capace di coniugare conservazione del patrimonio naturale, sicurezza della navigazione e sviluppo delle attività economiche.



«Dopo la odierna udienza del TAR e pur in attesa della sentenza definitiva, deve ribadirsi la correttezza del percorso intrapreso – dichiara il presidente Emiliano Orrù –. Abbiamo sempre lavorato con un obiettivo preciso: proteggere un patrimonio naturale straordinario senza penalizzare chi da quel patrimonio trae il proprio lavoro. Lo dimostra il fatto che tutti gli operatori che hanno presentato domanda sono stati autorizzati a operare e che, in diverse categorie, sono ancora disponibili spazi rispetto ai limiti previsti dal Disciplinare. Le modifiche approvate dal Ministero dimostrano inoltre che il sistema è dinamico e può essere migliorato attraverso il confronto. Continueremo ad ascoltare operatori, diportisti, associazioni e istituzioni perché crediamo che il dialogo sia la strada giusta per rendere questo progetto sempre più efficace. L’Area Marina Protetta è un patrimonio di tutti. Non può diventare terreno di contrapposizione politica. La tutela dell’ambiente è un valore condiviso e il progetto dei campi boe è il risultato di un percorso costruito nel tempo, al quale hanno contribuito, con sensibilità diverse, tutti i Consigli Direttivi del Parco e tutte le amministrazioni che si sono succedute. Oggi è il momento di abbassare i toni, guardare avanti e continuare a collaborare. Solo lavorando insieme potremo migliorare ulteriormente questo sistema e consegnare alle future generazioni un’Area Marina Protetta sempre più tutelata, fruibile e capace di creare sviluppo sostenibile per tutto il territorio».