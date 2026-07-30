S.A. 14:22

Lo Yacht Club Alghero compie 80 anni

L’estate 2026 è ancora più speciale per lo Yacht Club Alghero, nato nel 1946, che ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Nella sede del club, durante un momento conviviale, i soci ripercorreranno le tappe più significative di questo lungo viaggio



Una vera e propria festa che dura sei giorni e che il club, con presidente e direttivo, vuole continuare a portare avanti per accrescere i valori di socialità e rispetto del mare che sono intrinsechi nella filosofia della vela algherese. Ma questa estate 2026 è ancora più speciale per lo Yacht Club Alghero, nato nel 1946, che ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Nella sede del club, durante un momento conviviale, i soci ripercorreranno le tappe più significative di questo lungo viaggio. Sarà il presidente Pier Paolo Carta, insieme al suo direttivo a rendere omaggio a questo club che ha dimostrato negli anni di essere ormai una realtà che rappresenta Alghero in altre parti della Sardegna e oltre il Tirreno.

ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero archivia un’altra edizione del suo "Sailing School Day" e si prepara a festeggiare i suoi 80’anni. Lo Yacht Club Alghero ha celebrato il suo presente e futuro con un’altra riuscitissima e partecipata edizione del Sailing School Day ma si gira indietro per ripercorrere e celebrare i suoi 80 anni. La settimana di attività per mare e per terra del sodalizio velico algherese si è chiusa con la cerimonia che ha coinvolto iscritti e famiglia con annesse premiazioni di quelle che sono state le regate "in famiglia" che hanno permesso a tutti i velisti in erba di confrontarsi tra loro trascorrendo lunghe giornate insieme.