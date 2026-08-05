S.A. 8:29 Elisa Silanos e Aurora Coni confermate alla Mercede Il capitano Elisea Silanos e Aurora Coni confermate in maglia Mercede anche per la stagione 2026/2027



ALGHERO – La Mercede Basket Alghero porta a casa una doppia conferma per questa stagione: Elisea Silanos e Aurora Coni hanno sposato il progetto Mercede, decidendo di continuare a giocare con la società catalana. Elisea, in maglia Mercede fin dal minibasket dopo la trafila Giovanile conclusa questa stagione affronterà per la prima volta La serie A. Capitano della serie B che è arrivata agli spareggi e dell’Under 19, ha alle spalle un percorso di tutto rispetto, con Finali Nazionali U15 e 17, oltre 4 campionati di serie B alle spalle. Aurora Coni, ala classe 2006, disputerà ad Alghero la sua quarta stagione. Originaria di Marrubiu, dopo una parte di giovanili in maglia Virtus Cagliari, ha terminato ad Alghero il percorso Giovanile abbiamo alla serie B, ora si cimenterà con la serie A per continuare a crescere. «Questa doppia conferma è stata fortemente voluta dalla società, parliamo di due giovani (2007 e 2006) di sicuro interesse, che sono cresciute sotto tutti i punti di vista. Ci aspettiamo molto da loro in tema di leadership, non solo tecnica. Assieme a Yanitsa e alle altre giovani che resteranno formeranno l’ossatura della squadra».



Nella foto: Elisea Silanos