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Cor 13:07
Basket, il Sardinia Cup a Cagliari
Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro organizza la prima edizione della “Sardinia Cup”, in programma giovedì 10 settembre 2026 nella storica cornice del PalaPirastu di Cagliari
Basket, il Sardinia Cup a Cagliari

CAGLIARI - Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro organizza la prima edizione della "Sardinia Cup", in programma giovedì 10 settembre 2026 nella storica cornice del PalaPirastu di Cagliari. L’evento pre-stagionale rappresenterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della palla a spicchi, offrendo una giornata di grande basket per valutare lo stato di forma di alcune tra le migliori realtà regionali nazionali, ormai alla vigilia dei rispettivi campionati di Serie A2 e B Interregionale.
Il programma della manifestazione: Ore 18:00 – Il derby di B Interregionale tra Esperia Cagliari e Pallacanestro Sennori, oramai diventato una classica sfida tra due delle più belle realtà della pallacanestro isolana. Ore 20:30 – Il clou della serata sarà la partita tra Dinamo Sassari e Valtur Brindisi. Indubbiamente un match ad alta intensità tra due formazioni che si affacciano alla nuova stagione con l’ambizione di essere protagoniste assolute nella corsa alla promozione in Serie A1.
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