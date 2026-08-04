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Cor 13:07
Basket, il Sardinia Cup a Cagliari
Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro organizza la prima edizione della “Sardinia Cup”, in programma giovedì 10 settembre 2026 nella storica cornice del PalaPirastu di Cagliari
CAGLIARI - Il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallacanestro organizza la prima edizione della "Sardinia Cup", in programma giovedì 10 settembre 2026 nella storica cornice del PalaPirastu di Cagliari. L’evento pre-stagionale rappresenterà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della palla a spicchi, offrendo una giornata di grande basket per valutare lo stato di forma di alcune tra le migliori realtà regionali nazionali, ormai alla vigilia dei rispettivi campionati di Serie A2 e B Interregionale.
Il programma della manifestazione: Ore 18:00 – Il derby di B Interregionale tra Esperia Cagliari e Pallacanestro Sennori, oramai diventato una classica sfida tra due delle più belle realtà della pallacanestro isolana. Ore 20:30 – Il clou della serata sarà la partita tra Dinamo Sassari e Valtur Brindisi. Indubbiamente un match ad alta intensità tra due formazioni che si affacciano alla nuova stagione con l’ambizione di essere protagoniste assolute nella corsa alla promozione in Serie A1.
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