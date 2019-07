Condividi | Red 15:00 Domani sera, è in programma una serata dedicata al noir, con le anteprime di “Dall'altra parte del mare”. Il politico ed economista genovese sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare “Esercizi di potere” (DeA Planeta narrativa) il suo nuovo noir ambientato nel mondo della politica Libri: Enrico Musso ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 26 luglio, ad Alghero, è in programma una serata dedicata al noir, con le anteprime di “Dall'altra parte del mare”. Alle 21, il politico ed economista genovese Enrico Musso sarà ospite dello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, per presentare “Esercizi di potere” (DeA Planeta narrativa) il suo nuovo noir ambientato nel mondo della politica. L'autore dialogherà con Raffaele Sari Bozzolo.



L'appuntamento è frutto di una collaborazione tra Dall'altra parte del mare e “Florinas in giallo, l'Isola dei misteri”. Dietro i colpi di scena di un thriller imprevedibile e dai ritmi serrati, Musso, con alle spalle anni di esperienza parlamentare, consegna ai lettori un duro atto di accusa ad una classe politica arrivista, corrotta ed incompetente, qui descritta con i dettagli iperrealistici, a tratti ironici e grotteschi, che la ritraggono nel suo inesorabile sfacelo.



Enrico Musso è professore ordinario di Economia applicata all'Università di Genova. Dal 2008 al 2013, è stato senatore al Parlamento italiano, membro delle Commissioni Lavori pubblici e Antimafia. È stato vicesegretario generale del Partito liberale italiano. Nel 2012, si è candidato a sindaco di Genova come indipendente, a capo di una lista civica.



