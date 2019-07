Condividi | S.O. 16:20 Sullo sblocco dei fondi, s´innesca subito la polemica. Ad intestarsi l´atto la Lega di Matteo Salvini. Parole che non vanno giù alla deputata algherese Paola Deiana: «mi sembra alquanto farsesco che cerchino di intestarsene i successi» Cipe, sbloccati 113mln per la Sassari-Alghero



Sullo sblocco dei fondi, s'innesca subito la polemica. Ad intestarsi l'atto la Lega di Matteo Salvini, che parla «di vittoria della Lega a vantaggio dei cittadini, lasciati colpevolmente in balia di ritardi e della cattiva politica di chi ha governato negli ultimi anni». Parole che non vanno giù alla deputata algherese Paola Deiana. «E' giusto che si sappia la verità – afferma Pentastellata -. In questi due giorni stiamo ascoltando troppe inesattezze da parte dello stesso Salvini e da colleghi sardi della Lega, che non ho mai visto in tutti questi mesi di fitta collaborazione che ho avuto con il ministro Toninelli. Ora mi sembra alquanto farsesco che cerchino di intestarsene i successi».