«Finalmente dopo anni di cattiva gestione politica, sono stati sbloccati dal Cipe circa 50 miliardi di euro per le opere pubbliche, di cui 113 milioni di euro per il primo lotto della 4 corsie» «113mln per la 4 Corsie, vittoria Lega»



ALGHERO - «L'auspicio è che possano immediatamente riaprire i cantieri per completare l'opera di collegamento tra Sassari e la città Catalana». È quanto dichiara Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna. «Sull'opera c'era stato uno stop da parte del Ministero dell'Ambiente che mi auguro venga rimosso e non riproposto nuovamente.

Grazie all'impulso determinante della Lega, la situazione si è sbloccata al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica».



«La Strada Statale 291 rischiava di essere una vergognosa incompiuta - prosegue Michele Pais - e ora auspico la ripresa dei lavori per il completamento di una strada progettata negli anni 80, con valutazione positiva di impatto ambientale sin dal 2003». «La Lega al Governo sta dimostrando concretezza - continua Pais - perché la politica dei "no" blocca il Paese e le sue infrastrutture, mentre Salvini invece vuole far ripartire l'Italia, iniziando proprio dalle opere pubbliche».



