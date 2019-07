Condividi | Red 18:23 Gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Via Carlo Albero, ad Alghero proseguono in diversi luoghi del centro storico con la consueta rassegna “Ai margini della notte. Libri e autori in città” Libri ad Alghero: tanti appuntamenti con Il Labirinto



ALGHERO - Gli appuntamenti della libreria Il Labirinto Mondadori di Via Carlo Albero, ad Alghero proseguono in diversi luoghi del centro storico con la consueta rassegna “Ai margini della notte. Libri e autori in città”. Si inizia in libreria, oggi (venerdì), alle 20, con una serata dai toni poetici, con lo scrittore Roberto Baghino, che presenterà, in compagnia del poeta Giuseppe Fiori, il libro “Storie di cani”, romanzo che si interroga sull’esperienza della complicità umana.



Si proseguirà venerdì 2 agosto, alle 19, in collaborazione con la rassegna “Alghero per l’archeologia”, nel museo Archeologico in Via Carlo Alberto, con la conferenza del giornalista Fabio Isman sui beni culturali e la salvaguardia nel Paese. Isman, autore del libro “L’Italia dell’arte venduta” (Il mulino 2019) dialogherà con l’archeologo Pietro Alfonso. Sabato 3, alle 20, nella sede l’Obra Cultural, Sebastiano Tola presenta in compagnia di Elias Vacca il proprio ultimo libro, “Dures. Un’isola nell’isola” (Alfa ed., 2019), fantasy distopico ambientato nella Sardegna del 2030.



Domenica 4, lle 20, sarà invece presentato in libreria l'ultimo libro del giovane Matteo Porru, finalista al campiello Giovani 2019. Il 18enne cagliaritano, con tre interessanti pubblicazioni alle spalle tutte edite da La Zattera, dialogherà con Eleonora Cattogno su "Madre ombra", romanzo ambientato nella Venezia degli Anni Cinquanta.