Violenza privata: sei denunce a Sassari

SASSARI - Nell’ambito della vertenza tra gli allevatori della Sardegna e l’Associazione delle industrie casearie sulla quotazione del prezzo del latte ovino, che durante i primi mesi dell’anno ha visto coinvolta l’intera Isola, personale della sezione investigativa della Polizia Stradale ha denunciato sei persone che, a febbraio, con decine di manifestanti, avevano inscenato un improvviso blocco stradale sulla Strada statale 131. Nel territorio comunale di Muros, avevano bloccato e controllato i camion adibiti al trasporto del latte e degli alimenti.



Nell'occasione, le pattuglie erano intervenute per ripristinare la circolazione resa difficoltosa dai manifestanti, alcuni di loro con passamontagna, cappucci e sciarpe che, incuranti della presenza degli agenti, avevano proseguito nelle loro azioni, determinando ulteriori tensioni. Con gli elementi acquisiti e dopo un’attività investigativa che ha consentito di raccogliere altre prove, anche attraverso la visione delle immagini estrapolate dagli impianti di videosorveglianza ubicati nell’area, i poliziotti hanno identificato sei uomini (di età compresa tra i ventitre ed i quaranta anni), che costringevano i veicoli a rallentare, a fermarsi ed accostare occupando la carreggiata con il proprio corpo ed inscenando azioni di forza per controllarne il contenuto.



Pertanto, i sei sono stati denunciati in stato di libertà per violenza privata aggravata in concorso e uno di loro è stato anche segnalato per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Altre sanzioni amministrative sono state elevate a carico dei sei indagati per i blocchi stradali, con sanzioni da mille a 4mila euro.