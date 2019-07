Condividi | Red 13:29 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato la revoca dello sciopero precedentemente proclamato per mercoledì 31 luglio dai sindacati Forestas: sciopero revocato, Solinas soddisfatto



CAGLIARI - «Abbiamo dato una risposta concreta ai tanti lavoratori che attendevano da troppo tempo, rispettando gli impegni presi». Così il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato la revoca dello sciopero precedentemente proclamato per mercoledì 31 luglio dai sindacati per la vertenza Forestas. Questo, dopo che la Giunta regionale ha approvato la delibera, proposta dall’assessore degli Affari generale e del personale Valeria Satta, d’intesa con l’assessore della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis, che definisce gli indirizzi per la contrattazione collettiva affidata al Coran, dando avvio alla procedura per il passaggio del personale dall’Agenzia al comparto regionale.



«Il nuovo inquadramento permetterà una piena operatività - ha aggiunto Solinas - così Forestas potrà garantire le finalità per le quali è nata, collaborando con gli Enti locali e mettendosi a disposizione dell’intera comunità per tutto l’anno, non solo in caso di eventi calamitosi o attività di protezione civile». La delibera stabilisce gli indirizzi per il Coran, a cui spetta il compito di avviare le fasi negoziali necessarie per definire la struttura complessiva del comparto unico del personale regionale ed autorizza Forestas a svincolare le somme accantonate nel fondo contenzioso, destinandole in gran parte alla costituzione di una nuova disponibilità che finanzi il transito del personale assunto a tempo indeterminato dell’Agenzia al contratto collettivo regionale.



Fondo che coprirà anche i costi dell'estensione dei contratti dei dipendenti a tempo determinato dell'Agenzia regionale, «creando le basi per porre fine al precariato che si trascina da anni, conservando e valorizzando la professionalità finora acquisita – ha spiegato Satta - La soluzione alla vertenza Forestas è un importante traguardo che ho perseguito fin dal mio insediamento». «In queste settimane, ho constatato il profondo senso del dovere del personale di Forestas impegnato nella campagna contro gli incendi - ha detto Lampis - e sono soddisfatto per la responsabilità dimostrata dai sindacati e dai lavoratori dell’Agenzia che hanno revocato lo sciopero proclamato».



