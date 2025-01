Cor 7:55 Freddo artico in Sardegna: neve e ghiaccio Emanato un bollettino di condizioni meteo avverse per basse temperature e ghiaccio dalle ore 20 del 14 gennaio alle ore ore 8 di mercoledì. Ecco tutte le prescrizioni



ALGHERO - Aria di origine artica in arrivo in Sardegna. Neve sopra gli 800 metri e ghiaccio anche nelle zone costiere. Da giovedì un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e acquazzoni moderati e localizzati: una perturbazione sulla Tunisia, apporterà tempo instabile nei prossimi giorni con rovesci diffusi localmente forti. Emanato dal centro della Protezione Civile Regionale un bollettino di condizioni meteo avverse per basse temperature e ghiaccio dalle ore 20 del 14 gennaio alle ore ore 8 di mercoledì.