Maltempo nella settimana di Pasqua: allerta

ALGHERO - Maltempo in arrivo per la settimana di Pasqua in Sardegna. La protezione civile regionale ha emanato l'allerta di codice arancione per rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro e di codice giallo su Iglesiente, Campidano Flumendosa Flumineddu e Gallura. Il bollettino è valido dalle 12 del 16 per 24 ore sino a giovedì 17. «Dalle ore centrali di domani e fino alla prima parte di dopodomani sulla Sardegna si prevedono piogge diffuse, prevalentemente stratiformi - si legge nel provvedimento diffuso martedì - i cumulati nelle 24 ore saranno generalmente moderati o localmente elevati, ma potrebbero risultare fino a localmente molto elevati sui settori centro settentrionali dell'Isola».