S.A. 16:17 Codice arancione nell┤Isola: maltempo e disagi La Protezione Civile ha diffuso un bollettino per la forte ondata di maltempo prevista sull┤Isola tra oggi e domenica. La pioggia aiuterÓ a riempire i bacini del territorio che stanno soffrendo una emergenza idrica. Alcuni comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. Disagi per le navi



CAGLIARI - E' allerta con codice arancione in Sardegna: la Protezione Civile ha diffuso un bollettino per la forte ondata di maltempo prevista sull'Isola tra oggi e domenica. Sulla parte orientale sono attese precipitazioni a carattere torrenziale che potrebbero sfociare in nubifragi, con venti di burrasca sino a 100 km/h e mareggiate sulle coste esposte a est. Secondo la rete pluviometrica regionale, per ora il picco maggiore si Ŕ avuto sul passo Genna Silana, nel comune di Urzulei, in Ogliastra, dove sono stati registrati oltre 68 millimetri di pioggia, ben oltre la media del periodo, mentre in altre zone del Nuorese non si Ŕ andati oltre i 40 millimetri, se non per poche eccezioni: Fonni e Villagrande Strisaili 39, Mamoiada 30, Tertenia 41. La pioggia aiuterÓ a riempire i bacini del territorio che stanno soffrendo una emergenza idrica.



Il comune di Tortolý ha disposto l'attivazione del centro operativo comunale, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del guado del Rio Foddeddu. Lodovico Piras, sindaco di Girasole, ha optato per la chiusura della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per tutta la giornata di oggi, mentre il primo cittadino di Villaputzu, Sandro Porcu, ha chiuso il guado sul Flumendosa e il cimitero per le giornate di venerdý e sabato. Problemi nei collegamenti marittimi tra Sardegna e Corsica: interrotto, ancora una volta, il servizio della Moby Zaza da Golfo Aranci a Porto Vecchio a causa del forte vento.