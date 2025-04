S.A. 9:00 Maltempo, allerta estesa a giovedì Bollettino della Protezione Civile regionale esteso sino alle 18 di giovedì per allerta di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e giallo (criticità ordinaria). Ecco le zone interessate



CAGLIARI - La Protezione civile regionale ha esteso sino alle 18 di giovedì l'allerta di codice arancione (criticità moderata) per rischio idrogeologico e giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico, invece, su Iglesiente, Campidano, Gallura e Flumendosa.