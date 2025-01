S.A. 17:22 Allerta meteo nel fine settimana Dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e almeno per tutto sabato 18, sulla Sardegna si prevedono piogge e vento



CAGLIARI - Avviso della Protezione Civile per condizioni meteo avverse in Sardegna, a partire dalle ore 09:00 del 17 gennaio e sino alla mezzanotte del giorno successivo. Dalla mattina di domani, venerdì 17 gennaio 2025, e almeno per tutto sabato 18, sulla Sardegna si prevedono piogge, prevalentemente stratiformi, diffuse sul settore orientale, e sparse altrove. Sia venerdì sia sabato sul settore orientale i cumulati saranno moderati, puntualmente fino a molto elevati, mentre sul settore occidentale saranno deboli, puntualmente fino a elevati.