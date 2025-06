S.A. 18:36 Allerta meteo: arriva il grande caldo in Sardegna Nelle giornata di sabato e domenica i valori massimi potrebbero superare i 40° nel Logudoro, nella Piana di Ottana e nel Campidano: allerta Protezione Civile



ALGHERO - Bollettino di condizioni meteo avverse da parte della Protezione Civile della Sardegna per i prossimi giorni. «A partire dalle ore centrali di domani, venerdì 13 giugno e fino alla serata di domenica 15 giugno, si prevedono nelle zone interne dell'Isola temperature massime elevate o molto elevate» si legge nel documento diffuso nelle ultime ore. In particolare nelle giornata di sabato e domenica i valori massimi potrebbero superare i 40° nel Logudoro, nella Piana di Ottana e nel Campidano.