S.A. 11:22 Temporali nell´Isola: allerta gialla Avviso di criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico per tutta la giornata di mercoledì 12 marzo. Le aree interessate sono: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso



CAGLIARI - Piogge e temporali nell'Isola. La Protezione civile ha emesso un avviso di criticità ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico per tutta la giornata di mercoledì 12 marzo. Le aree interessate sono: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso. A seguito dell'allerta diramata, il Servizio di protezione civile del Comune di Cagliari, con un avviso dedicato al territorio municipale di Pirri, ha reso noto l'elenco delle vie dove è opportuno evitare di parcheggiare nelle prossime ore: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere. Le auto parcheggiate in queste aree potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini di via Pisano, per prevenire danni derivanti da possibili allagamenti.