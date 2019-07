Condividi | Red 10:11 Venerdì sera, nel chiosco bar “Llua”, nei giardinetti Tarragona, ad Alghero, l´associazione culturale “7 in valigia”, in collaborazione con Lo Teatrì, presenterà “La mia regina ha i baffi”, viaggio nella storia dei Queen, che vedrà come protagonisti la cantante ed attrice Marta Pedoni e l´artista visivo Alessio Pedoni Il teatro entra nei giardini Tarragona



ALGHERO - Musica, racconti, aneddoti ed ancora musica. Venerdì 2 agosto, alle 21, nel chiosco bar “Llua”, nei giardinetti Tarragona, ad Alghero, l'associazione culturale “7 in valigia”, in collaborazione con Lo Teatrì, presenterà “La mia regina ha i baffi”, viaggio nella storia dei Queen, che vedrà come protagonisti la cantante ed attrice Marta Pedoni e l'artista visivo Alessio Pedoni.



I due artisti proporranno un curioso viaggio musicale attraverso la storia di una band che, a distanza di ventotto anni dalla dipartita del suo frontman Freddie Mercury, è ritornata sulla cresta dell’onda anche grazie al film di recente uscita.



Aneddoti, retroscena e tutto ciò che forse non è mai stato raccontato sui Queen, con una selezione di brani eseguiti dal vivo. Lo spettacolo presentato a marzo sul palco de Lo Teatrì, in Via Manzoni, ha avuto notevole successo di pubblico.