Policlinico sassarese aggiudicato all´asta

SASSARI - «Non posso che esprimere soddisfazione per l'esito positivo dell'asta del Policlinico sassarese. Ora l'auspicio è che il presidio possa essere rilanciato al più presto, rafforzando così l'offerta di servizi sanitari del territorio e salvaguardando l'occupazione». È il commento dell'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, alla notizia della struttura aggiudicata all'asta alla Labor, per oltre 9milioni di euro.



Proprio a sostegno dei lavoratori del Policlinico sassarese erano intervenuti Nieddu e l'assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, grazie ai quali è stato varato il progetto di reimpiego del personale nei presidi del territorio, per l’abbattimento delle liste d'attesa. Un'azione attesa da tempo dai cittadini



«Grazie al progetto sperimentale - spiega l'assessore alla Sanità - abbiamo salvaguardato i lavoratori sino al 31 dicembre, evitando di disperdere le professionalità. L'esito positivo dell'asta realizza le nostre aspettative».



