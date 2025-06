Cor 10:00 Guardie turistiche, si cercano medici Progetto ambulatori Sanitari delle località turistiche: la Asl di Sassari cerca medici per attivare la Guardie turistiche di Alghero, Castelsardo, Platamona, Stintino, Valledoria



ALGHERO - Visto l'esiguo numero di medici che, in seguito a bando regionale pubblicato da Ares, ha dato disponibilità per la copertura di incarichi provvisori di Assistenza Sanitaria nelle Località Turistiche del nord ovest Sardegna, ha pubblicato in questi giorni una manifestazione di interesse rivolta ai medici volta a reclutare professionisti che, come lo scorso anno, consentano di garantire l'assistenza sanitaria delle località turistiche del nord ovest dell’Isola.



Il progetto prevede l’attivazione di un servizio stagionale di assistenza a bassa intensità di cure per gli utenti non residenti nel territorio dell’Asl n. 1, per un periodo che va dal 01 luglio al 15 settembre 2025, con attività assistenziale garantita all’interno degli ambulatori delle località turistiche dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. C’è tempo sino al 24 giugno per manifestare la propria disponibilità inviando una pec all’indirizzo selezionipubbliche@pec.aslsassari.it .