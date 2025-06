Cor 12:10 Aou Sassari: direttori amministrativo e sanitario Il commissario straordinario dell´Aou di Sassari ha completato la squadra della direzione strategica con il dottor Alberto Mura e la dottoressa Lucia Anna Mameli



SASSARI - Prima uscita ufficiale per i nuovi direttori amministrativo e sanitario dell'Aou di Sassari che sono stati nominati ieri dal commissario straordinario Mario Carmine Palermo che ha così completato la squadra della direzione strategia. Si tratta del dottor Alberto Mura che, in arrivo dal Comune di Sassari - prenderà servizio dal 1° luglio - rivestirà il ruolo di direttore amministrativo. La direttrice sanitaria, invece, è la dottoressa Lucia Anna Mameli che dal dicembre 2023 ricopre questo ruolo in Aou Sassari.



Questa mattina, i due stretti collaboratori del commissario straordinario sono stati ufficializzati in occasione della presentazione del nuovo acceleratore lineare di ultima generazione, nell'aula al piano terra del Palazzo Bompiani. Il dottor Alberto Mura arriva, appunto, dal Comune di Sassari dove, sino al 30 giugno sarà il dirigente del Settore Diritti sociali, inclusione e pari opportunità.

Da parte sua, vanta un'esperienza decennale in diversi ruoli di direzione in Sanità. A partire da quello di direttore del Servizio amministrativo e territoriale di supporto ai tre distretti dell'Asl 1 Sassari.



E' stato, inoltre, all'interno del Dipartimento delle Risorse Umane di Ats il direttore della Medicina convenzionata di Ats Sardegna. Sempre per Ats Sardegna ha ricoperto il ruolo di responsabile per l'Anticorruzione. La dottoressa Lucia Anna Mameli arriva dunque dall'esperienza di direttrice sanitaria sempre per l'Aou di Sassari, ruolo che già ricopre dal dicembre 2023. La dottoressa è la responsabile della struttura di Malattie della coagulazione. E' dipendente di Aou Sassari dal 2005 ed è specialista in ematologia.