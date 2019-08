video Condividi | M.F. 12:23 All´origine dell´incidente di Alghero una mancata precedenza. Ad avere la peggio il conducente di un Fiat "Qubo" che transitava in via Mazzini. Le immagini Brucia lo stop, Qubo cappotta: immagini



ALGHERO - Pauroso incidente questa mattina (venerdì) nel popoloso e trafficato quartiere di Sant'Agostino ad Alghero. Periferia oggetto di



All'origine dell'incidente odierno, con tutta probabilità, una mancata precedenza. Ad avere la peggio il conducente di un Fiat "Qubo" che transitava in via Mazzini.



Il mezzo si è cappottato all'incrocio con via Cravellet. Entrambi i conducenti non avrebbero riportato gravi conseguenze. Sul posto 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.