Condividi | M.P. 8:53 È stata pubblicata nella home page del sito web, sezione Bandi di concorso, la documentazione per la concessione di aree pubbliche dedicate all’installazione di nove chioschi stagionali Porto Torres: chioschi, bando per 9 concessioni



PORTO TORRES - È stata pubblicata nella home page del sito web, sezione Bandi di concorso, la documentazione per la concessione di aree pubbliche dedicate all’installazione di nove chioschi stagionali per la somministrazione di alimenti e bevande. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Porto Torres entro e non oltre le ore 12 del 6 agosto. PORTO TORRES - È stata pubblicata nella home page del sito web, sezione Bandi di concorso, la documentazione per la concessione di aree pubbliche dedicate all’installazione di nove chioschi stagionali per la somministrazione di alimenti e bevande. Le domande dovranno essere presentate al Comune di Porto Torres entro e non oltre le ore 12 del 6 agosto.