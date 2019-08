Condividi | Cor 13:00 «Musica senza le prescritte autorizzazioni» E´ quanto accertato dalla Polizia Locale di Alghero che ha trasmesso gli atti del verbale al competente settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico che ha disposto la chiusura del locale Movida, 3 giorni chiuso lo Chez Michel



ALGHERO - «Si effettuava, all’esterno del locale, senza la prescritta autorizzazione ed in contrasto con quanto consentito dalle Ordinanze Sindacali n. 21 del 01 luglio 2013 e n° 22 del 31 luglio 2013, un pubblico spettacolo con musica dal vivo, suonata dal complesso musicale “The Gitan’s Family”, composto da 6 orchestrali dotati di microfono, casse acustiche, batteria, percussioni e chitarre acustiche».



E' quanto accertato dalla Polizia Locale di Alghero che ha trasmesso gli atti del verbale al competente settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico che ha disposto la chiusura del locale. Tre i giorni di sospensione dell'attività, come evidenziato nella determina dirigenziale del 31 luglio scorso.



C'è da sottolineare che proprio in Piazza Sulis è in corso da mesi un lungo braccio di ferro tra titolari di attività commerciali diverse. La musica spesso sparata a volumi elevati creerebbe difficoltà alle altre attività e problemi alla clientela. In mezzo i residenti.