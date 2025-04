Cor 18:58 Malamovida, die milioni in finanziaria Lo ha detto Corrado Meloni consigliere regionale di Fratelli d´Italia, che ha proposto due emendamenti alla Finanziaria 2025, ciascuno di 1 milione di euro destinati agli enti locali



CAGLIARI - «La cosiddetta ‘malamovida’, che si manifesta con atti di vandalismo, reati e comportamenti incivili nelle ore notturne del fine settimana, soprattutto nei centri urbani, sta generando un crescente disagio e un forte senso di insicurezza tra i cittadini, rendendo sempre più complicato il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. È necessario studiare nuove iniziative e fornire maggiori strumenti economici agli enti locali per fronteggiare questo dilagante e preoccupante fenomeno».



Lo ha detto Corrado Meloni consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha proposto due emendamenti alla Finanziaria 2025, ciascuno di 1 milione di euro destinati agli enti locali (Città metropolitane, Comuni, Unione di Comuni e Comunità montane), per un progetto sperimentale e l’organizzazione di corsi per la Polizia locale.



«Il progetto prevede, nei fine settimana, l'impiego di guardie giurate per rafforzare la presenza e la vigilanza, in supporto e coordinamento con le forze dell'ordine, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e un’efficace tutela del decoro urbano – ha aggiunto Meloni – I corsi, invece, sarebbero destinati a migliorare e implementare le capacità operative degli agenti della Polizia locale, attivando corsi tecnico professionali sugli interventi di primo soccorso, l’uso in sicurezza dell’arma corta e degli strumenti di difesa personale e l’utilizzo dei veicoli non blindati».