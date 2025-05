S.A. 15:17 Il primo store di tiramisù ad Alghero Questo nuovo spazio rappresenta un connubio perfetto tra innovazione e tradizione, in cui il tiramisù incontra la storica arte dolciaria sarda, grazie alla collaborazione con Bon Bons Dolci Sardi



ALGHERO - Domenica 1° giugno 2025 alle ore 18 aprirà ufficialmente nel cuore del centro storico di Alghero “Il Tiramisù di Giulietta”, il primo store di tiramisù artigianale in Sardegna, in collaborazione con Bon Bons Dolci Sardi, all’interno della loro pasticceria in Via Giuseppe Mazzini, 11. «Il nostro tiramisù è realizzato secondo la ricetta classica, utilizzando solo ingredienti 100% Made in Italy. Ogni porzione è servita in eleganti vasetti di vetro riutilizzabili, personalizzati con dettagli unici, pensati per creare un legame speciale con i clienti». Questo nuovo spazio rappresenta un connubio perfetto tra innovazione e tradizione, in cui il tiramisù incontra la storica arte dolciaria sarda, grazie alla collaborazione con Bon Bons Dolci Sardi, in un contesto unico tra vicoli e mura antiche di Alghero.