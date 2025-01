S.A. 18:10 Risse e feriti: Questore chiude locale ad Olbia Dalle indagini è emerso che l’esercizio pubblico in parola fosse gestito e avesse vari dipendenti pregiudicati. Inoltre, nel periodo natalizio la volante è intervenuta per una rissa con feriti. Chiusura di 15 giorni



OLBIA - Nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso nei confronti di un

esercizio pubblico ad Olbia, un provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S. Il provvedimento fa seguito ad un’intensa attività di Polizia condotta da personale del Commissariato P.S. di Olbia, dalla quale è emerso che l’esercizio pubblico in parola fosse gestito e avesse vari dipendenti pregiudicati.

In particolare, nel periodo natalizio la volante è intervenuta nel locale per una rissa con feriti, fra cui alcune persone extracomunitarie in evidente stato di ebbrezza alcolica. Alla luce dei fatti, il Questore della Provincia di Sassari, ha emesso il provvedimento di chiusura del locale per gg. 15 ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza con la sospensione di qualsiasi licenza o autorizzazione per la medesima durata. La notifica del provvedimento in parola è stata curata dal personale del Commissariato P.S