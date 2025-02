S.A. 14:00 A Sassari chiuso circolo dopo una maxi rissa Nel mese di febbraio le forze dell´ordine sono dovute intervenire per sedare una una rissa in cui avevano partecipato una trentina di persone. Per questi motivi è stata disposta la chiusura per 15 giorni



Nella giornata di ieri, il Questore della Provincia di Sassari ha emesso nei confronti di un circolo privato, ubicato nel centro storico cittadino, un provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S..

Il provvedimento fa seguito a diversi episodi, tra cui uno recente per rissa, inoltre l’esercizio pubblico in parola era abitualmente frequentato da avventori pregiudicati. Nel mese di febbraio le forze dell'ordine sono dovute intervenire per sedare una una rissa in cui avevano partecipato una trentina di persone. Per questi motivi è stata disposta la chiusura del locale per 15 giorni.