Pedramare e Villanova Monteleone: un´estate di eventi

VILLANOVA MONTELEONE - Sabato 12 Aprile, a PedrAmare, in occasione dell’apertura stagionale, il comune e la ProLoco di Villanova Monteleone hanno presentato il ricco calendario di appuntamenti culturali, enogastronomici e artistici che animeranno l’estate nella rurale cittadina. A soli trenta minuti da Alghero, Villanova Monteleone offre l’opportunità di vivere la Sardegna più autentica, senza allontanarsi dalla Riviera del Corallo. Una valida alternativa per chi desidera uscire dai percorsi più battuti e scoprire un territorio genuino, ricco di tradizioni, cultura e paesaggi incontaminati, senza dover affrontare lunghe ore di auto.



Il mese di maggio prevede laboratori ed incontri sui prodotti locali: carni, formaggi, miele e tessitura sono le produzioni che rappresentano l’offerta tipica del territorio; fra gli incontri, in particolare quello previsto il 24 maggio, a PedrAmare, in cui si parlerà di piatti tradizionali e verrà organizzata una scuola di cucina per la realizzazione delle paste tipiche. Ancora a giugno, il patrono San Leonardo, viene festeggiato in piazza con cortei e balli tipici, mentre ad agosto arriva la sagra della pecora con spettacoli internazionali sull’arte circense, in collaborazione con gli organizzatori dell’ormai rinomato festival Mamatita che si svolge ad Alghero.



Il legame tra Pedramare e Villanova Monteleone è di appartenenza, e questo locale con bar, ristorante e suites, noto per gli eventi esclusivi che ospita, si conferma una destinazione ideale per chi cerca autenticità, relax e qualità, tra le colline della costa occidentale, affacciato sul mare e da cui si gode di un tramonto mozzafiato proprio davanti al promontorio di Capocaccia. «PedrAmare nasce da un sogno, da un legame profondo con questa terra e dal desiderio di creare un luogo in cui il tempo possa scorrere più lentamente, permettendo agli ospiti di riconnettersi con la bellezza della natura e il piacere delle piccole cose» racconta Silvia Carta Mantiglia, proprietaria e socia fondatrice del PedrAmare.



Nella foto: un momento della conferenza stampa