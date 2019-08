Condividi | Red 16:23 Da lunedì 19 a domenica 25 agosto, il Parco avrà un´importante vetrina espositiva nella galleria Auchan di Olbia. L´attività è presentata dal Ceas Montalbo Lodè che, in collaborazione con l´ente stesso, allestirà la mostra fotografica “Parco Tepilora” nel centro commerciale gallurese Il Parco Tepilora sbarca in Gallura



LODE' – Da lunedì 19 a domenica 25 agosto, il Parco di Tepilora avrà un'importante vetrina espositiva nella galleria Auchan di Olbia. L'attività è presentata dal Ceas Montalbo Lodè che, in collaborazione con l'ente stesso, allestirà la mostra fotografica “Parco Tepilora” nel centro commerciale gallurese.



L'esposizione è stata ideata con l'intento di far conoscere ai visitatori alcune peculiarità, bellezze e curiosità del territorio. Composta da quaranta scatti riportanti paesaggi, fauna e flora presenti nel parco comprendente i Comuni di Lodè, Bitti, Posada e Torpè, nasce nel 2017 dalla consapevolezza che, nel pieno dell’epoca dell’immagine, essa è capace di veicolare simboli di appartenenza e valori identitari, ma anche evocarli e promuoverli.



Lo scopo principe dell'iniziativa è quella di promuovere il Parco con suggestive foto di un'area a vocazione prettamente turistico-ambientale, con foreste ed incantevoli scorci acquatici che uniscono il mare alla montagna. Infine, sabato 24 e domenica 25 agosto, verrà allestito uno stand in cui il personale del Ceas di Lodè darà informazioni utili ai visitatori.