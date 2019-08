Condividi | Red 15:03 Domani e lunedì, Sinistra in Comune Alghero sarà impegnata in città per raccogliere le firme per presentare la legge sui beni comuni elaborata a suo tempo dalla Commissione presieduta da Stefano Rodotà Legge sui beni comuni; si firma anche ad Alghero



ALGHERO – Domani, domenica 18, e lunedì 19 agosto, dalle 18, Sinistra in Comune sarà in Piazza Pino Piras, ad Alghero, per raccogliere le ultime firme necessarie alla presentazione della Legge di iniziativa popolare per la modifica del Codice civile ed introdurre la categoria dei beni comuni. Stefano Rodotà fu incaricato nel 2007 di presiedere una Commissione con il compito di redigere uno schema di disegno di legge per la riforma delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici.



Le intuizioni della Commissione, interrotta nel 2008 dalla caduta del Governo Prodi, possono ora trovare un nuovo spazio di elaborazione nel progetto (lanciato dopo la morte di Rodotà) di una legge di iniziativa popolare a cura del “Comitato popolare di difesa dei beni comuni, sociali e sovrani Stefano Rodotà”. Per portare una legge di iniziativa popolare in Parlamento occorrono 50mila firme.



Nella foto: alcuni rappresentanti di Sinistra in Comune



Sul sito internet “generazionifuture”, si possono trovare tutti i dettagli su come e dove firmare, oltre che l’illustrazione del testo. Testo che chiede la modifica del Capo II del Titolo I e III del Codice civile e la revisione dell’articolo 810 per inserire la categoria dei beni materiali ed immateriali ed introdurre la distinzione tra beni comuni, beni pubblici e beni privati. Commenti ALGHERO – Domani, domenica 18, e lunedì 19 agosto, dalle 18, Sinistra in Comune sarà in Piazza Pino Piras, ad Alghero, per raccogliere le ultime firme necessarie alla presentazione della Legge di iniziativa popolare per la modifica del Codice civile ed introdurre la categoria dei beni comuni. Stefano Rodotà fu incaricato nel 2007 di presiedere una Commissione con il compito di redigere uno schema di disegno di legge per la riforma delle norme del Codice civile in materia di beni pubblici.Le intuizioni della Commissione, interrotta nel 2008 dalla caduta del Governo Prodi, possono ora trovare un nuovo spazio di elaborazione nel progetto (lanciato dopo la morte di Rodotà) di una legge di iniziativa popolare a cura del “Comitato popolare di difesa dei beni comuni, sociali e sovrani Stefano Rodotà”. Per portare una legge di iniziativa popolare in Parlamento occorrono 50mila firme.Nella foto: alcuni rappresentanti di Sinistra in ComuneSul sito internet “generazionifuture”, si possono trovare tutti i dettagli su come e dove firmare, oltre che l’illustrazione del testo. Testo che chiede la modifica del Capo II del Titolo I e III del Codice civile e la revisione dell’articolo 810 per inserire la categoria dei beni materiali ed immateriali ed introdurre la distinzione tra beni comuni, beni pubblici e beni privati.