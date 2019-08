Condividi | Red 18:09 «L’Amministrazione comunale e i Servizi sociali sono a completa disposizione dei familiari del signor Manca, allontanatosi dalla casa di riposo privata di Fertilia», dichiarano dagli uffici comunali di Alghero Algherese scomparso: Servizi sociali in campo



ALGHERO - «L’Amministrazione comunale e i Servizi sociali sono a completa disposizione dei familiari del signor Manca, allontanatosi dalla casa di riposo privata di Fertilia (struttura diversa dal Centro Residenziale Anziani ospitato nell’ex Ostello)». Questa la prima dichiarazione che giunge dagli uffici comunali di Alghero, dopo la notizia della scomparsa di Raffaele Manca



«La disponibilità a collaborare sia con la famiglia, che con la struttura, per affrontare i problemi che affliggono i malati di Alzheimer è massima», afferma l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris. «L’Assessorato sta riponendo grande attenzione nei confronti della malattia che colpisce le persona anziane – aggiunge Salaris - con conseguenze e problematiche sul tessuto sociale della comunità».



«L’Amministrazione resta a disposizione per fornire precisazioni e informazioni su eventi come quello di ieri al fine di evitare il generarsi di equivoci», concludono dagli uffici de Lo Quarter. Intanto, le Forze dell'ordine hanno allargato l'area delle ricerche



Nella foto: l'assessore Maria Grazia Salaris ALGHERO - «L’Amministrazione comunale e i Servizi sociali sono a completa disposizione dei familiari del signor Manca, allontanatosi dalla casa di riposo privata di Fertilia (struttura diversa dal Centro Residenziale Anziani ospitato nell’ex Ostello)». Questa la prima dichiarazione che giunge dagli uffici comunali di Alghero, dopo la notizia della scomparsa di Raffaele Manca [LEGGI] «La disponibilità a collaborare sia con la famiglia, che con la struttura, per affrontare i problemi che affliggono i malati di Alzheimer è massima», afferma l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris. «L’Assessorato sta riponendo grande attenzione nei confronti della malattia che colpisce le persona anziane – aggiunge Salaris - con conseguenze e problematiche sul tessuto sociale della comunità».«L’Amministrazione resta a disposizione per fornire precisazioni e informazioni su eventi come quello di ieri al fine di evitare il generarsi di equivoci», concludono dagli uffici de Lo Quarter. Intanto, le Forze dell'ordine hanno allargato l'area delle ricerche [LEGGI] Nella foto: l'assessore Maria Grazia Salaris