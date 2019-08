Condividi | Red 23:23 Oggi, nell´Isola si sono registrati quattro roghi che hanno richiesto l´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Castelsardo, Serri, Usellus ed Ittiri Ancora incendi in Sardegna



CAGLIARI – Oggi (mercoledì), in Sardegna si sono registrati quattro incendi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Castelsardo, Serri, Usellus ed Ittiri. Il primo rogo è divampato nella macchia mediterranea dell'agro di Castelsardo, in località Cantoniera Manunta, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Limbara e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestal e da quella di Sassari, coadiuvate da cinque squadre di Forestas, una di volontari della Protezione civile ed una dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 14.23.



Il secondo incendio si è sviluppato in un'area boscata di Serri, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalla base della Forestale di Villasalto, Fenosu (un Super Puma) e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili del Corpo forestale, coadiuvate da due squadre di Forestas ed una di volontari della Protezione civile. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.30.



Il terzo rogo si è registrato in località Funtana Ortu, nelle campagne di Usellus, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi della Forestale di Fenosu e di San Cosimo ed un canadair dall’aeroporto di Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana del Corpo forestale. Bruciata una zona di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.



Il quarto incendio è divampato nell'agro di Ittiri, in località Nuraghe Crabione, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, con quella di Thiesi, coadiuvate da due squadre di Forestas, tre di volontari della Protezione civile, tre dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco. In fumo pascolo alberato e macchia sparsa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.53. CAGLIARI – Oggi (mercoledì), in Sardegna si sono registrati quattro incendi che hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Castelsardo, Serri, Usellus ed Ittiri. Il primo rogo è divampato nella macchia mediterranea dell'agro di Castelsardo, in località Cantoniera Manunta, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Limbara e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestal e da quella di Sassari, coadiuvate da cinque squadre di Forestas, una di volontari della Protezione civile ed una dei Vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento, si sono concluse alle 14.23.Il secondo incendio si è sviluppato in un'area boscata di Serri, dove sono intervenuti tre elicotteri provenienti dalla base della Forestale di Villasalto, Fenosu (un Super Puma) e Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Isili del Corpo forestale, coadiuvate da due squadre di Forestas ed una di volontari della Protezione civile. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.30.Il terzo rogo si è registrato in località Funtana Ortu, nelle campagne di Usellus, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi della Forestale di Fenosu e di San Cosimo ed un canadair dall’aeroporto di Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Villaurbana del Corpo forestale. Bruciata una zona di pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.15.Il quarto incendio è divampato nell'agro di Ittiri, in località Nuraghe Crabione, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi della Forestale di Anela e di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla locale Stazione del Corpo forestale, con quella di Thiesi, coadiuvate da due squadre di Forestas, tre di volontari della Protezione civile, tre dei Barracelli ed una dei Vigili del fuoco. In fumo pascolo alberato e macchia sparsa. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 15.53.