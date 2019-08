Condividi | Red 10:08 A le Bombarde, negli spazi del Bicycle cafè, Claudia Sotgiu, coordinatrice di Eventi indipendenti, ha creato la rassegna “Teatro e barbecue”, che inizierà sabato 24 agosto con lo spettacolo “Che fine ha fatto Pedro!?”. Trama leggera e coinvolgente basata sul grande gioco dei travestimenti Sabato, teatro al Bicycle cafè



ALGHERO - Eventi indipendenti porta il teatro per bambini nel prato del Bicycle cafè. La scenografia immersa negli ulivi, tutti seduti nel prato, pronti via, si va in scena. La compagnia “La Gatta sul Tetto che scotta” ha accettato la sfida di portare il teatro dove giocano i più piccoli e dove i genitori si rilassano.



A le Bombarde, negli spazi del Bicycle cafè, Claudia Sotgiu, coordinatrice di Eventi indipendenti, ha creato la rassegna “Teatro e barbecue”, che inizierà sabato 24 agosto con lo spettacolo “Che fine ha fatto Pedro!?”. Trama leggera e coinvolgente basata sul grande gioco dei travestimenti. Due amici, Josephine e Jean Claude, stanno preparando una grande festa alla quale sono state invitate un sacco di persone; l’ospite d’onore è il più grande e famoso maestro dei festeggiamenti del mondo: Pedro. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Jean Claude si accorge che Pedro è scomparso! Cosi, Josephine ha un idea: far travestire Jean Claude da Pedro e fargli prendere le sue sembianze per evitare che tutti gli invitati si accorgano dell’assenza del grande ospite tanto atteso.



