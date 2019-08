Condividi | Red 18:13 Venerdì sera, al Civico Teatro “Gavino Ballero”, andrà in scena il dancing concert a cura del pianista e compositore Daniele Barbato Boe accompagnato dalle voci di Giuseppe Mele e Juri Saddi Amore e coro: appuntamento ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 23 agosto, alle 21.30 al Civico Teatro “Gavino Ballero” di Alghero, andrà in scena “Amore e coro”, dancing concert a cura del pianista e compositore Daniele Barbato Boe accompagnato dalle voci di Giuseppe Mele (cantante del progetto Ammerare di Nuoro) e Juri Saddi (cantante dei MerQury Legacy di Milano, una delle tribute band dei Queen più famose nel nord Italia). Sul palco anche Emanuele Ceravola alla batteria e Giampaolo Ara al basso.



Insieme, in un arrangiamento acustico, verranno proposte le grandi ballate d’amore della Sardegna e della canzone Italiana. Durante la serata, il pubblico avrà la possibilità di ballare, senza confine di genere, per una serata unica ed originale all’insegna del romanticismo, in una cornice preziosa qual è il meraviglioso storico teatro della città.



Anche questo appuntamento rientra tra le azioni presentate dal progetto "TxT, teatro per tutti", a cura della Compagnia Teatro d'Inverno, per la valorizzazione del Civico Teatro come bene culturale comune e condiviso. I biglietti, del costo di 5euro, possono essere acquistati nel botteghino del teatro, dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21.30. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può telefonare al numero 388/5721808.