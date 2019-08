Condividi | A.S. 10:57 «Il termine non potrà essere prorogato e successivamente a questa data non sarà possibile effettuare l’iscrizione online» precisa la nota stampa dell´Amministrazione comunale algherese Mensa Alghero: iscrizioni fino al 4 settembre



ALGHERO - C'è l'attesa proroga fino al 4 settembre. L'iscrizione on-line al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie di Alghero verrà definitivamente chiusa il prossimo mercoledì. «Il termine non potrà essere prorogato e successivamente a questa data non sarà possibile effettuare l'iscrizione online in quanto i dipendenti dell'ufficio saranno impegnati nell'elaborazione dei dati» precisa la nota stampa dell'Amministrazione comunale rivolta a quanti non abbiano ancora effettuato l'iscrizione al servizio.