Alghero-Olmedo, morto il 24enne: Paese in lutto

OLMEDO - Tragedia per il piccolo paese di Olmedo. E' morto nella giornata odierna (venerdì) Marco Satta, il 24enne rimasto coinvolto domenica scorsa in un grave incidente sulla strada che collega Olmedo alla città di Alghero [ LEGGI ].Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. Ha lottato per cinque giorni nel reparto di Rianimazione di Sassari. Questa mattina il triste decesso, col paese che si stringe alla famiglia.Olmedo in lutto. Rinviata la manifestazione "Suoni e Sapori" inizialmente prevista per il weekend alla prossima settimana [ LEGGI ]. Il trauma subito dal 24enne, trovato fuori dall'abitacolo da alcuni automobilisti in transito e subito soccorso dal 118, non gli ha lasciato scampo.