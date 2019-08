Condividi | Red 20:51 Un 24enne di Olmedo è stato trasportato nel Reparto Rianmazione dell´Ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa delle ferite riportate in un incidente all´uscita del paese. Pronto l´intervento dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e del personale medico del 118 Esce di strada: olmedese in Rianimazione



OLMEDO - Un 24enne di Olmedo è stato trasportato nel Reparto Rianmazione dell'Ospedale Santissima Annunziata di Sassari a causa delle ferite riportate in un incidente all'uscita del paese. Attorno alle 9.45 di oggi (domenica), alcuni passanti hanno individuato la sua autovettura, una Ford Fiesta, in cunetta ed il giovane fuori dall'abitacolo. Pronto l'intervento dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, e del personale medico del 118, che dopo aver prestato le prime cure ha trasportato il 24enne a Sassari.