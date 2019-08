Condividi | S.O. 19:10 Il Sindaco Mario Conoci, il Vicesindaco Giovanna Caria, il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, gli assessori Giorgia Vaccaro e Antonello Peru, il consigliere comunale Alessandro Loi, hanno partecipato insieme ai residenti del quartiere ad uno degli appuntamenti religiosi più sentiti Sant´Agostino, Conoci alle celebrazioni



ALGHERO - Amministrazione algherese presente alle celebrazioni religiose per i festeggiamenti di Sant'Agostino. Il Sindaco Mario Conoci, il Vicesindaco Giovanna Caria, il presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, gli assessori Giorgia Vaccaro e Antonello Peru, il consigliere comunale Alessandro Loi, hanno partecipato insieme ai residenti del quartiere ad uno degli appuntamenti religiosi più sentiti. La Santa Messa celebrata dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, la processione per le vie del quartiere, sono state particolarmente partecipate. «Gli appuntamenti delle feste patronali sono eventi ai quali l'Amministrazione intende dare più attenzione e mostrare vicinanza ai cittadini, con i quali anche in queste occasioni di incontro si costruisce un rapporto più diretto» sottolineano da Porta Terra.