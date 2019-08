Condividi | Red 7:03 Ieri, un C130J della 46esima Brigata aerea dell´Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente dall´aeroporto isolano a quello di piemontese di un uomo in immediato pericolo di vita. Atterrato il velivolo, un´ambulanza ha accompagnato il paziente all´ospedale Mauriziano Uomo in pericolo di vita: volo Alghero-Torino



ALLGHERO – Nuovo "volo della speranza" effettuato dall'Aeronautica militare. Ieri (martedì), un C130J della 46esima Brigata aerea dell'Aeronautica militare ha effettuato un trasporto sanitario urgente dall'aeroporto di Alghero a quello di Torino di un uomo in immediato pericolo di vita. Atterrato il velivolo, un'ambulanza ha accompagnato il paziente all'ospedale Mauriziano.