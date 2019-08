Condividi | Red 8:21 Balli, musica e moda illumineranno il sabato del borgo gallurese. L’ottava edizione parla al femminile. Cinque i gruppi folk sul palco: “Is Campidanesas” di Donigala Fenugheddu, “Antonia Mesina” di Orgosolo, “Figulinas” di Florinas, “Monte Gonare” di Sarule e “San Pantaleo” di San Pantaleo San Pantaleo: torna il Festival del folklore



SAN PANTALEO - Torna il Festival del Folklore di San Pantaleo, uno degli appuntamenti con le tradizioni popolari più attesi dell’estate sarda. La serata si terrà domani, sabato 31 agosto, a partire dalle 21.30, nella stupenda piazza del borgo gallurese e sarà ricca di eventi: dai balli alla musica alla moda. I gruppi folk che si esibiranno saranno cinque: “Is Campidanesas” di Donigala Fenugheddu, “Antonia Mesina” di Orgosolo, “Figulinas” di Florinas, “Monte Gonare” di Sarule e “San Pantaleo” di San Pantaleo.



Protagoniste saranno le donne. Infatti, Is Campidanesas è un gruppo folk tutto al femminile, che ha sede a Donigala, ma che rappresenta, con le sue componenti, i paesi ed i costumi di altri centri dell’Oristanese. «Il gruppo è nato da un’idea di diverse ragazze che si incontravano spesso a ballare nelle piazze e che hanno deciso di unirsi», spiega la presidentessa Giovanna Carta. Invece, il gruppo di Orgosolo è intitolato ad Antonia Mesina, una ragazza che, uccisa barbaramente, è stata beatificata nel 1987 da Papa Giovanni Paolo II. Nata cento anni fa, si formò alla scuola della Gioventù femminile d’Azione cattolica: dal 1929 al 1931, ne fece parte come “beniamina”, mentre tra il 1934 ed il 1935 fu socia effettiva. Il 17 maggio 1935, dopo aver partecipato alla Messa, andò in un bosco ad Ovadduthai e lì, un suo giovane compaesano, respinto, la uccise a colpi di pietra.



Il Festival del Folklore, oltre all’esibizione dei gruppi folk, prevede anche momenti musicali con alcune delle più belle voci del panorama sardo, l’esposizione di lavori artigianali e spazi dedicati alla moda. La partecipazione alla serata è libera. Il Festival del Folklore, giunto all'ottava edizione, è organizzato dall’Associazione Due Zero di San Pantaleo e dal Gruppo folk San Pantaleo, con la direzione artistica di Sabrina Merlo e di Alessandro Secchi.



Nella foto: il Gruppo folk Antonia Mesina di Orgosolo Commenti SAN PANTALEO - Torna il Festival del Folklore di San Pantaleo, uno degli appuntamenti con le tradizioni popolari più attesi dell’estate sarda. La serata si terrà domani, sabato 31 agosto, a partire dalle 21.30, nella stupenda piazza del borgo gallurese e sarà ricca di eventi: dai balli alla musica alla moda. I gruppi folk che si esibiranno saranno cinque: “Is Campidanesas” di Donigala Fenugheddu, “Antonia Mesina” di Orgosolo, “Figulinas” di Florinas, “Monte Gonare” di Sarule e “San Pantaleo” di San Pantaleo.Protagoniste saranno le donne. Infatti, Is Campidanesas è un gruppo folk tutto al femminile, che ha sede a Donigala, ma che rappresenta, con le sue componenti, i paesi ed i costumi di altri centri dell’Oristanese. «Il gruppo è nato da un’idea di diverse ragazze che si incontravano spesso a ballare nelle piazze e che hanno deciso di unirsi», spiega la presidentessa Giovanna Carta. Invece, il gruppo di Orgosolo è intitolato ad Antonia Mesina, una ragazza che, uccisa barbaramente, è stata beatificata nel 1987 da Papa Giovanni Paolo II. Nata cento anni fa, si formò alla scuola della Gioventù femminile d’Azione cattolica: dal 1929 al 1931, ne fece parte come “beniamina”, mentre tra il 1934 ed il 1935 fu socia effettiva. Il 17 maggio 1935, dopo aver partecipato alla Messa, andò in un bosco ad Ovadduthai e lì, un suo giovane compaesano, respinto, la uccise a colpi di pietra.Il Festival del Folklore, oltre all’esibizione dei gruppi folk, prevede anche momenti musicali con alcune delle più belle voci del panorama sardo, l’esposizione di lavori artigianali e spazi dedicati alla moda. La partecipazione alla serata è libera. Il Festival del Folklore, giunto all'ottava edizione, è organizzato dall’Associazione Due Zero di San Pantaleo e dal Gruppo folk San Pantaleo, con la direzione artistica di Sabrina Merlo e di Alessandro Secchi.Nella foto: il Gruppo folk Antonia Mesina di Orgosolo