CalcioLive: Cagliari-Inter 1-2 all´85´

PRIMO TEMPO. Pronti-via e Naingollan ci prova da fuori: palla alta. Ammonito Brozovic al 20', per fallo sull'ex compagno di squadra Naingollan. Partita ruvida. Al 26', cross di Candreva dalla sinistra, doppio tocco di testa Cerri-Martinez e la palla finisce in rete. L'arbitro annulla per il fuorigioco dell'attaccante nerazzurro, ma il Var cambia: 0-1 Inter. Al 40', Joao Pedro innesca Cerri in area, ma la sua girata di destro si perde a lato. Quattro minuti dopo, giallo ad Asamoah. L'arbitro concede tre minuti di recupero. Il Cagliari ci prova, ma si va al riposto con l'Inter in vantaggio.



SECONDO TEMPO. Il Cagliari propone il nuovo acquisto Simeone al posto di Cerri. Undici confermato per l'Inter. Al 49', cross dalla destra di Nandez, incornata vincente di Joao Pedro e c'è il pareggio. Al 55', Sensi lavora bene al limite dell'area, ma la girata rasoterra è debole e centrale. Al 59', ammonito per proteste Naingollan. Punizione di Sensi, che scheggia la traversa. Sette minuti dopo, il cross di Nandez colpisce il gomito di Brozovic, ma il braccio è aderente al corpo ed anche il Var dice che non è rigore. Ammonito Ceppitelli per proteste. Al 68', l'ex rossoblu Barella subentra a Vecino. Un minuto dopo, Sensi lavora palla in area e, nella corsa, Pisacane lo atterra: è calcio di rigore e giallo per il difensore. Va sul dischetto Lukaku, che spiazza rasoterra Olsen. Secondo cambio cagliaritano, con Castro al posto di Pisacane al 74'. Un minuto dopo, ammonito Ionita. Al 77', secondo cambio ospiti, con Politano al posto di Martinez. Un minuto dopo, Godin subentra a Candreva. Al minuto 82, Politano scende sulla destra e mette in mezzo per Lukaku, che da due passi mette sul fondo. Due minuti dopo, Naingollan lascia il posto a Cigarini. A cinque minuti dalla fine, giallo a Ranocchia per perdita di tempo.



CAGLIARI-INTER 1-2:

CAGLIARI: Olsen, Pisacane (29'st Castro), Ceppitelli, Klavan, Nandez, Rog, Naingollan (39'st Cigarini), Ionita, Pellegrini, Joao Pedro, Cerri (1'st Simeone). Allenatore Rolando Maran.

INTER: Handanovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Candreva (33'st Godin), Vecino (23'st Barella), Brozovic, Sensi, Asamoah, Martinez (32'st Politano), Lukaku. Allenatore Antonio Conte.

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli.

RETI: 26' Martinez, 4'st Joao Pedro, 26'st Lukaku (rig.).



